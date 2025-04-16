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Алькарас: беспокоило, как семья будет справляться с тем, что камеры постоянно с нами

Алькарас: беспокоило, как семья будет справляться с тем, что камеры постоянно с нами
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, как ощущал себя во время съёмок документального сериала о себе.

«Я привык к камерам, к тому, что они окружают меня на турнирах, на которые я приезжаю. Но я не привык, что они будут продолжать быть со мной вне турниров. В начале записи я чувствовал себя немного странно, потом всё стало легче и я почти не замечал, что камеры находятся рядом. Съёмочная группа хорошо относилась ко мне и к моим близким, всё прошло очень комфортно. Единственное, что меня немного беспокоило, — то, как моя семья будет справляться с тем, что камеры постоянно с нами, микрофоны, осознание, что всё записывается… Они не привыкли к этому, но всё прошло отлично», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, Алькарас выиграл свой 18-й титул АТР, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0. С понедельника испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.

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