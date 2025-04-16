Алькарас рассказал, что удивит зрителей во время просмотра документального сериала о нём

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим мнением о том, какая часть снятого о нём документального сериала стриминговым сервисом Netflix может удивить зрителей.

«Я думаю, что зрителей может удивить, когда они увидят, какой я на самом деле с моими близкими. С ними я действительно остаюсь собой и забываю о Карлосе-теннисисте. Я тот маленький парень, с которым они общались, когда мы все вместе росли. Одна из вещей, которая меня больше всего удивила при просмотре документалки, — это мой акцент. Когда я говорю с семьёй, с друзьями или просто дома, я использую свой мурсийский акцент. Даже меня это удивило», — приводит слова испанского теннисиста издание Marca.

Напомним, по последним данным, сериал про Алькараса будет состоять из трёх эпизодов. Его съёмки проходили в 2024 году.