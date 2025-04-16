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Диана Шнайдер рассказала, советы какого характера ей может дать Динара Сафина

Диана Шнайдер рассказала, советы какого характера ей может дать Динара Сафина
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о работе с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Я чувствую, что она может дать мне ключи к психологической силе, потому что она сама играла. Она понимает, какое давление я ощущаю на корте, с чем я имею дело. Она определённо может сделать несколько предложений о том, как над этим работать.

На корте, конечно, [советы] по решающим моментам. Мне кажется, я хорошо играю, но иногда слишком много думаю, и получается беспорядок. Может быть, надо играть с бэкхенда или больше идти к сетке, играть немного разнообразнее, строить больше комбинаций. Но больше всего, думаю, дело в силе психологии», — сказала Шнайдер в видео Tennis.com.

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