Диана Шнайдер рассказала, советы какого характера ей может дать Динара Сафина

13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о работе с бывшей первой ракеткой мира Динарой Сафиной.

«Я чувствую, что она может дать мне ключи к психологической силе, потому что она сама играла. Она понимает, какое давление я ощущаю на корте, с чем я имею дело. Она определённо может сделать несколько предложений о том, как над этим работать.

На корте, конечно, [советы] по решающим моментам. Мне кажется, я хорошо играю, но иногда слишком много думаю, и получается беспорядок. Может быть, надо играть с бэкхенда или больше идти к сетке, играть немного разнообразнее, строить больше комбинаций. Но больше всего, думаю, дело в силе психологии», — сказала Шнайдер в видео Tennis.com.