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Алькарас: кажется, после турнира в Майами я достиг дна

Алькарас: кажется, после турнира в Майами я достиг дна
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, как чувствовал себя после проведённых турниров серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.

«В Индиан-Уэллсе я считал, что играю хорошо, и вне корта был довольно спокойным, но поражение от Дрейпера сильно меня задело. Потом я приехал в Майами, и поражение от Гоффена стало последней каплей. Мне и команде пришлось остановиться, сесть и понять, что происходит. Кажется, после турнира в Майами я достиг дна. Мне было трудно выйти к прессе, я даже не знал, что сказать.

Можно сказать, что этот момент многому меня научил. Именно в сложные моменты мы учимся больше всего. Я научился прежде всего сосредоточиваться на действительно важном. Мы часто придаём значение вещам, которые на самом деле не имеют такой важности. Я понял, что важно для меня в теннисе, и буду продолжать двигаться в этом направлении», — приводит слова теннисиста Marca.

Напомним, на турнире серии «Мастерс» в Майами Алькарас проиграл во втором круге турнира бельгийцу Давиду Гоффену (7:5, 4:6, 3:6).

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