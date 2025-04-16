«Пытался не обращать на это внимания». Алькарас — о вопросах про первую строчку рейтинга

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился тем, как ощущалось давление со стороны прессы, задававшей вопросы про возвращение на первую строчку рейтинга во время периода дисквалификации итальянского теннисиста Янника Синнера.

«На каждой пресс-конференции мне напоминали об этом хотя бы раз. Я думаю, что Звереву и мне после каждого матча задавали вопросы, что Синнер не играет и есть возможность стать первым номером рейтинга. Это нормально, что задают такие вопросы, но дальше всё зависит от тебя, как ты будешь это воспринимать. Как это влияет на тебя? Я, в конце концов, пытался не обращать на это внимания, но эмоционально или косвенно это ощущение давило на меня, потому что я хотел показывать хорошие результаты, чтобы достичь первой строчки. Я научился сосредоточиваться на важном и двигаться вперёд, а рейтинг сейчас для меня не так важен», — приводит слова Алькараса издание Marca.

Напомним, действующая первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер с 9 февраля отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения итальянского теннисиста заканчивается 4 мая 2025 года.