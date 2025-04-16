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«Всегда есть возможность улучшить ситуацию». Алькарас — о призовых для теннисистов

«Всегда есть возможность улучшить ситуацию». Алькарас — о призовых для теннисистов
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о том, что необходимо изменить, чтобы улучшить материальное положение теннисистов-профессионалов.

«Теннис — это хорошо оплачиваемый спорт, но всегда есть возможность улучшить ситуацию. Если мы создаём шоу, чтобы болельщики могли наслаждаться и платить за билеты, тогда процент со всего этого, который получают игроки, должен соответствовать тому, что мы заслуживаем», — приводит слова испанского теннисиста издание Marca.

Напомним, в марте Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA) подала несколько исков против ATP, WTA, Международной федерации тенниса (ITF) и Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA), обвиняя организации в злоупотреблениях и вопиющем пренебрежении к благополучию игроков.

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