Алькарас рассказал о том, насколько ему важно быть первой ракеткой мира по итогу сезона

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим мнением насчёт того, насколько ему важно занять первую строчку рейтинга АТР по окончании сезона и сможет ли он обойти действующую первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.
«Думаю, что у нас идёт интересная борьба. Янник пока выше, но я пытаюсь сосредоточиться на том, что действительно важно, а для меня — это не рейтинг. Главное — это получать удовольствие, и, даже если я проигрываю, выйти с корта и понять, что я иду в правильном направлении, что делаю всё правильно и наслаждаюсь процессом. От этого и будем двигаться вперёд», — приводит слова Алькараса издание Marca.
Напомним, в прошедшее воскресенье Алькарас выиграл свой 18-й титул в карьере, став чемпионом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, и вернулся на вторую строчку рейтинга АТР.
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