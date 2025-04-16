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Алькарас рассказал о том, насколько ему важно быть первой ракеткой мира по итогу сезона

Алькарас рассказал о том, насколько ему важно быть первой ракеткой мира по итогу сезона
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился своим мнением насчёт того, насколько ему важно занять первую строчку рейтинга АТР по окончании сезона и сможет ли он обойти действующую первую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

«Думаю, что у нас идёт интересная борьба. Янник пока выше, но я пытаюсь сосредоточиться на том, что действительно важно, а для меня — это не рейтинг. Главное — это получать удовольствие, и, даже если я проигрываю, выйти с корта и понять, что я иду в правильном направлении, что делаю всё правильно и наслаждаюсь процессом. От этого и будем двигаться вперёд», — приводит слова Алькараса издание Marca.

Напомним, в прошедшее воскресенье Алькарас выиграл свой 18-й титул в карьере, став чемпионом турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, и вернулся на вторую строчку рейтинга АТР.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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