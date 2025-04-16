«Пока не очень». Евгений Кафельников — о совместной работе Рублёва и Сафина

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о первых результатах работы восьмой ракетки мира россиянина Андрея Рублёва и двукратного чемпиона мэйджоров Марата Сафина.

«Судя по турниру в Монте-Карло, у них тяжело идёт, хотя я понимаю, что времени у Марата не было достаточно. Хочу ошибаться, но пока не очень. Может быть, Андрей пока не воспринимает ту информацию, которую Марат пытается до него донести. Работа ног, физическая кондиция. Считаю, у Андрея очень много брака. И в техническом арсенале, и по физической подготовке», — приводит слова Кафельникова ТАСС.