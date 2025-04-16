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Янчук — о матче сестёр Андреевых в Штутгарте: непросто играть против близкого человека

Янчук — о матче сестёр Андреевых в Штутгарте: непросто играть против близкого человека
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук считает, что 17-летней россиянке Мирре Андреевой будет нелегко играть со своей старшей сестрой 20-летней Эрикой Андреевой в первом круге турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Когда тебе 17 лет, непросто играть против близкого человека, тем не менее в теннисе и раньше были противостояния сестёр. Они один раз уже играли, и тогда Мирра неожиданно уступила. С тех пор она существенно добавила в мастерстве, физической форме, приобрела опыт больших побед и сейчас штурмует самые высокие позиции. Шансы у Мирры значительно выше, чем у сестры, однако матч может получиться очень упорным», — приводит слова Янчука ТАСС.

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