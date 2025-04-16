Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы делаем шоу». Арина Соболенко высказалась о требовании увеличить призовые на ТБШ

«Мы делаем шоу». Арина Соболенко высказалась о требовании увеличить призовые на ТБШ
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о письме с требованием игроков увеличить призовые на всех «Шлемах».

«Я думаю, мы заслуживаем немного большего процента [от общего дохода]. Я с этим согласна, потому что мы, игроки, делаем шоу. Мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Если сравнивать теннис с любым другим видом спорта, то есть большая разница в проценте, который мы получаем, по сравнению с НХЛ или НБА и любым другим видом спорта. Не могу сравнивать виды спорта, не хочу заходить так далеко, но я бы сказала, что мы определённо заслуживаем большего процента на каждом турнире», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

Материалы по теме
Игроки топ-20 подписали письмо с требованием роста призовых на ТБШ. Они получают всего 16%
Игроки топ-20 подписали письмо с требованием роста призовых на ТБШ. Они получают всего 16%
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android