«Мы делаем шоу». Арина Соболенко высказалась о требовании увеличить призовые на ТБШ

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о письме с требованием игроков увеличить призовые на всех «Шлемах».

«Я думаю, мы заслуживаем немного большего процента [от общего дохода]. Я с этим согласна, потому что мы, игроки, делаем шоу. Мы заслуживаем того, чтобы нам платили немного больше. Если сравнивать теннис с любым другим видом спорта, то есть большая разница в проценте, который мы получаем, по сравнению с НХЛ или НБА и любым другим видом спорта. Не могу сравнивать виды спорта, не хочу заходить так далеко, но я бы сказала, что мы определённо заслуживаем большего процента на каждом турнире», — приводит слова Соболенко Punto de Break.