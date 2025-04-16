Мирра Андреева — Эрика Андреева: прямая онлайн-трансляция матча началась

На грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) начался матч первого круга, в котором встречаются две россиянки, родные сёстры седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Эрика Андреева, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию игры.

Также следить за игрой можно в режиме лайв в специальном материале на сайте «Чемпионата» по ссылке.

Мирра и Эрика Андреева ранее встречались на уровне тура лишь один раз. Во втором круге турнира в Ухане в 2024 году на хардовом покрытии победу одержала старшая сестра, обыгравшая Мирру со счётом 6:3, 6:1. Тогда Эрика попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, как и сейчас в Штутгарте.