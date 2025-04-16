Мирра Андреева — Эрика Андреева: прямая онлайн-трансляция матча началась
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На грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) начался матч первого круга, в котором встречаются две россиянки, родные сёстры седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Эрика Андреева, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию игры.
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
97
Эрика Андреева
Э. Андреева
Также следить за игрой можно в режиме лайв в специальном материале на сайте «Чемпионата» по ссылке.
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Мирра и Эрика Андреева ранее встречались на уровне тура лишь один раз. Во втором круге турнира в Ухане в 2024 году на хардовом покрытии победу одержала старшая сестра, обыгравшая Мирру со счётом 6:3, 6:1. Тогда Эрика попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, как и сейчас в Штутгарте.
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