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Мирра Андреева — Эрика Андреева: прямая онлайн-трансляция матча началась

Мирра Андреева — Эрика Андреева: прямая онлайн-трансляция матча началась
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На грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) начался матч первого круга, в котором встречаются две россиянки, родные сёстры седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Эрика Андреева, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию игры.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Также следить за игрой можно в режиме лайв в специальном материале на сайте «Чемпионата» по ссылке.

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Мирра Андреева взяла первый сет в битве с сестрой за второй круг Штутгарта! LIVE!

Мирра и Эрика Андреева ранее встречались на уровне тура лишь один раз. Во втором круге турнира в Ухане в 2024 году на хардовом покрытии победу одержала старшая сестра, обыгравшая Мирру со счётом 6:3, 6:1. Тогда Эрика попала в основную сетку турнира как лаки-лузер, как и сейчас в Штутгарте.

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