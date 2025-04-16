М. Андреева — Э. Андреева: Эрика взяла медицинский тайм-аут в матче 1-го круга в Штутгарте

В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходит матч первого круга, в котором встречаются две россиянки, родные сёстры седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Эрика Андреева, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA.

При счёте 2:1 в пользу Мирры в первом сете Эрика взяла медицинский тайм-аут, у неё проблема с коленом. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча сестёр Андреевых.

Фото: Кадр из трансляции

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Эрики. Она выиграла 6:3, 6:1 во втором круге Уханя-2024 (хард), причём там, как и в Штутгарте, попала в основную сетку как лаки-лузер, потерпев поражение в решающем раунде квалификации.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.