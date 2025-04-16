М. Андреева — Э. Андреева: Мирра уверенно взяла 1-й сет в матче 1-го круга в Штутгарте
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В эти минуты на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) проходит матч первого круга, в котором встречаются две россиянки, родные сёстры седьмая ракетка мира Мирра Андреева и Эрика Андреева, занимающая 97-ю строчку рейтинга WTA.
Первый сет остался за Миррой со счётом 6:2. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Эрика Андреева.
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
97
Эрика Андреева
Э. Андреева
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Эрики. Она выиграла 6:3, 6:1 во втором круге Уханя-2024 (хард), причём там, как и в Штутгарте, попала в основную сетку как лаки-лузер, потерпев поражение в решающем раунде квалификации.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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