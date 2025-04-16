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Эрика Андреева из-за травмы снялась с матча с Миррой Андреевой в первом круге Штутгарта

Эрика Андреева из-за травмы снялась с матча с Миррой Андреевой в первом круге Штутгарта
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). На старте соревнований она прошла свою старшую сестру Эрику Андрееву, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA.

Эрика отказалась от борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале первого сета Андреева-старшая вызывала врача из-за проблемы с правом коленом.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

Матч продолжался 41 минуту. За это время Мирра не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Эрики один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

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