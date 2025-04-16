М. Андреева: Эрика показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу играть на турнирах

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отметила значимый вклад своей старшей сестры Эрики Андреевой в свой прогресс.

Сегодня, 16 апреля, сёстры Андреевы встречались в первом круге турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

«Честно говоря, думаю, что, если бы она не начала играть в теннис до меня, я бы не заиграла так хорошо слишком быстро. Она начала играть на турнирах и показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу начать выступать на крупных турнирах. Если бы не она, не уверена, что я бы играла в этом году в Штутгарте», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте после матча.