М. Андреева: Эрика показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу играть на турнирах
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отметила значимый вклад своей старшей сестры Эрики Андреевой в свой прогресс.
Сегодня, 16 апреля, сёстры Андреевы встречались в первом круге турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
97
Эрика Андреева
Э. Андреева
«Честно говоря, думаю, что, если бы она не начала играть в теннис до меня, я бы не заиграла так хорошо слишком быстро. Она начала играть на турнирах и показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу начать выступать на крупных турнирах. Если бы не она, не уверена, что я бы играла в этом году в Штутгарте», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте после матча.
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