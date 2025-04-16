Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

М. Андреева: Эрика показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу играть на турнирах

М. Андреева: Эрика показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу играть на турнирах
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева отметила значимый вклад своей старшей сестры Эрики Андреевой в свой прогресс.

Сегодня, 16 апреля, сёстры Андреевы встречались в первом круге турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Честно говоря, думаю, что, если бы она не начала играть в теннис до меня, я бы не заиграла так хорошо слишком быстро. Она начала играть на турнирах и показала мне путь. Благодаря ей мне было легче сразу начать выступать на крупных турнирах. Если бы не она, не уверена, что я бы играла в этом году в Штутгарте», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте после матча.

Материалы по теме
Эрика Андреева из-за травмы снялась с матча с Миррой Андреевой в первом круге Штутгарта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android