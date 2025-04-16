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«Странные эмоции». Мирра Андреева — о победе на снятии сестры Эрики в Штутгарте

«Странные эмоции». Мирра Андреева — о победе на снятии сестры Эрики в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что была в курсе физических проблем старшей сестры Эрики Андреевой (97-й номер рейтинга WTA) в преддверии очного матча в первом круге на турнире в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Мы живём в одном номере, поэтому, конечно, я знала, что с ней. Честно говоря, у меня странные эмоции. Вроде бы я должна быть счастливее, что выиграла матч, но мне очень грустно, что он закончился так. Уверена, что она вернётся такой же сильной», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте после матча.

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