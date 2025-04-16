«Странные эмоции». Мирра Андреева — о победе на снятии сестры Эрики в Штутгарте

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что была в курсе физических проблем старшей сестры Эрики Андреевой (97-й номер рейтинга WTA) в преддверии очного матча в первом круге на турнире в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

«Мы живём в одном номере, поэтому, конечно, я знала, что с ней. Честно говоря, у меня странные эмоции. Вроде бы я должна быть счастливее, что выиграла матч, но мне очень грустно, что он закончился так. Уверена, что она вернётся такой же сильной», — сказала Андреева-младшая в интервью на корте после матча.