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Рахимова снялась с матча первого круга в Руане

Рахимова снялась с матча первого круга в Руане
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Российская теннисистка 83-я ракетка мира Камилла Рахимова не сможет сыграть в матче первого круга турнира WTA-250 во французском Руане.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира из‑за болезни. Мне правда очень жаль, я с нетерпением ждала свой матч здесь, во Франции. Но здоровье идёт на первом месте, и сейчас самое главное — восстановиться к Мадриду», — написала Рахимова в своем телеграм‑канале.

Напомним, в первом круге турнира россиянка должна была сегодня сыграть с пятым номером посева в Руане японкой Моюкой Учижимой.

Действующей победительницей турнира WTA-250 в Руане является американка Слоан Стивенс. В финале она была сильнее польки Магды Линетт — 6:1, 2:6, 6:2. Грунтовый турнир в Руане пройдёт с 14 по 20 апреля.

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