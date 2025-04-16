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Мирра Андреева спела на корте песню Happy Birthday для своего тренера Кончиты Мартинес

Мирра Андреева спела на корте песню Happy Birthday для своего тренера Кончиты Мартинес
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Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева исполнила песню Happy Birthday на корте после своего матча первого круга на турнире в Штутгарте (Германия). Сегодня, 16 апреля, день рождения отмечает её тренер Кончита Мартинес, ей исполнилось 53 года.

За свою карьеру Кончита Мартинес выиграла 33 титула в одиночном разряде, среди которых победа на Уимблдоне-1994. Финалистка двух турниров «Большого шлема», трёхкратный призёр Олимпийских игр в женском парном разряде. В одиночном рейтинге максимально поднималась до второй строчки. Тренировала испанку Гарбинье Мугурусу, с Миррой Андреевой работает с 2024 года.

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