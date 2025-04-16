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Тим: скучаю по тому чувству, которое бывает после большой победы

Тим: скучаю по тому чувству, которое бывает после большой победы
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Чемпион турнира «Большого шлема» US Open — 2020, экс третья ракетка мира австриец Доминик Тим рассказал о том, чего ему не хватает после завершения спортивной карьеры.

«Я скучаю по тому чувству, которое бывает после большой победы или просто победы на турнире. Это бесценные моменты, и они уже никогда не вернутся. Невероятное ощущение, но при этом я совсем не скучаю по всей той работе, которую нужно проделать на тренировках для этого. Чтобы оказаться в позиции, где можно испытать эти эмоции, нужно пройти очень долгий и тяжёлый путь. Я знаю, чего это стоит, и по этой части карьеры совсем не скучаю», — приводит слова теннисиста сайт АТР Tour.

Напомним, австрийский теннисист завершил карьеру в прошлом сезоне в возрасте 30 лет из-за хронической травмы запястья.

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