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«Переживала, всё ли с ней в порядке». Соболенко — о снятии Потаповой с турнира в Штутгарте

«Переживала, всё ли с ней в порядке». Соболенко — о снятии Потаповой с турнира в Штутгарте
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала снятие россиянки Анастасии Потаповой с очного матча второго круга на турнире в Штутгарте (Германия).

Таким образом, Соболенко сыграет свой первый матч на турнире на стадии четвертьфинала только в субботу, 19 апреля.

«Немного неловко. Я переживала, всё ли с ней в порядке, поэтому написала ей и узнала, как дела. Я спросила: «Что ты со мной делаешь? Я не буду играть до субботы». Это немного странно. Мы скорректировали график тренировок, буду заниматься в спортзале», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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