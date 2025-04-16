«Переживала, всё ли с ней в порядке». Соболенко — о снятии Потаповой с турнира в Штутгарте

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала снятие россиянки Анастасии Потаповой с очного матча второго круга на турнире в Штутгарте (Германия).

Таким образом, Соболенко сыграет свой первый матч на турнире на стадии четвертьфинала только в субботу, 19 апреля.

«Немного неловко. Я переживала, всё ли с ней в порядке, поэтому написала ей и узнала, как дела. Я спросила: «Что ты со мной делаешь? Я не буду играть до субботы». Это немного странно. Мы скорректировали график тренировок, буду заниматься в спортзале», — приводит слова Соболенко Punto de Break.