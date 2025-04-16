Арина Соболенко: мне больше нравится мир моды, чем быть инфлюенсером

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своей любви к активности в социальных сетях.

«Разумеется, я сама делаю все фотографии и снимаю видео. У меня есть команда, которая помогает всё собрать воедино, так что не приходится тратить так много часов. Раньше, может быть, год назад, мне нравилось монтировать видео самой, но это занимало много времени. Я просто больше не хотела этим заниматься. Мне больше нравится мир моды, чем быть инфлюенсером, но думаю, что эти два мира пересекаются», — приводит слова Соболенко Punto de Break.