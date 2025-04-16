Хольгер Руне с «баранкой» обыграл Баэса и вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса (35-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
13
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 1
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35
Себастьян Баэс
С. Баэс
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Руне выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Баэса один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале турнира в Барселоне Хольгер Руне сыграет с победителем матча между сербом Хамадом Меджедовичем и представителем Норвегии Каспером Руудом.
Комментарии
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