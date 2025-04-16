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Соболенко — о турнире в Штутгарте: если дойду до финала, то буду голоднее, чем когда-либо

Соболенко — о турнире в Штутгарте: если дойду до финала, то буду голоднее, чем когда-либо
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своим настроем на турнир WTA-500 в Штутгарте (Германия), где три раза выходила в финал и терпела поражения.

«Я проиграла три финала первой ракетке мира (один раз Барти и дважды Швёнтек. — Прим. «Чемпионата»). Сейчас я вернулась сюда первой ракеткой мира. Может быть, в этом и есть смысл. Конечно, я держу это в голове. Тогда были три сложных матча, я буду помнить об этом как о мотивации. Если я дойду до финала, то буду голоднее и более сосредоточенной, чем когда-либо», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

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