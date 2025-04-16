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Бен Шелтон одолел ван де Зандсхулпа и вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

Бен Шелтон одолел ван де Зандсхулпа и вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
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15-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Во втором круге он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (89-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:1), 6:3.

Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 15:00 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
89
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3
7 7 		6
         
Бен Шелтон
15
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Шелтон выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету ван де Зандсхулпа четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В четвертьфинале турнира в Мюнхене Бен Шелтон встретится с итальянским теннисистом Лучано Дардери.

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