Мирра Андреева рассказала, что обсуждала с психологом матч с сестрой Эрикой в Штутгарте
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что обсуждала с психологом матч с сестрой Эрикой (97-й номер рейтинга WTA), который состоялся в рамках первого круга на турнире в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.
Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
97
Эрика Андреева
Э. Андреева
«Я не могу заблокировать в своей голове тот факт, что против меня играет сестра. У меня слишком много мыслей проносится в голове. И я работою с психологом по этому поводу. Получила от него несколько советов и сегодня пыталась им следовать. Это было сложно, но нужно фокусироваться на своей работе на корте», — приводит слова Андреевой ТАСС.
Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.
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