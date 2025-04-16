Мирра Андреева рассказала, что обсуждала с психологом матч с сестрой Эрикой в Штутгарте

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что обсуждала с психологом матч с сестрой Эрикой (97-й номер рейтинга WTA), который состоялся в рамках первого круга на турнире в Штутгарте (Германия). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

«Я не могу заблокировать в своей голове тот факт, что против меня играет сестра. У меня слишком много мыслей проносится в голове. И я работою с психологом по этому поводу. Получила от него несколько советов и сегодня пыталась им следовать. Это было сложно, но нужно фокусироваться на своей работе на корте», — приводит слова Андреевой ТАСС.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.