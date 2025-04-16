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Артюр Фис: моя цель — не только «Ролан Гаррос». Хочу хорошо играть везде

Артюр Фис: моя цель — не только «Ролан Гаррос». Хочу хорошо играть везде
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14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о целях на грунтовый сезон, заявив, что в сравнении с прошлым годом он сильно изменился.

«Моя цель — не только «Ролан Гаррос». Хочу играть хорошо везде, например, в Мадриде или Риме. Если смогу хорошо сыграть на «Ролан Гаррос», будет ещё лучше. Просто стараюсь очень усердно работать на корте, а затем выкладываться по максимуму во время матчей.

Сейчас играю гораздо больше матчей каждую неделю, поэтому знаю, как справляться с большим давлением. В прошлом году играл хорошо, но у меня были некоторые психологические трудности с отношением, с поведением на корте. Сейчас всё идёт гораздо лучше. Так что да, я думаю, что по сравнению с прошлым годом всё сильно изменилось, определённо», — сказал Фис на пресс-конференции.

На турнире ATP-500 в Барселоне Фис во втором круге обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро со счётом 6:3, 6:2.

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