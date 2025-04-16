Кузнецова отреагировала на новости о расставании Аны Иванович и Бастиана Швайнштайгера

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на новости о расставании чемпионки «Ролан Гаррос» — 2008, бывшей первой ракетки мира сербской теннисистки Аны Иванович и чемпиона мира 2014 года по футболу в составе сборной Германии Бастиана Швайнштайгера.

«Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер расстались после девяти лет брака, об этом сообщает немецкая пресса. Одна из самых ярких и крепких спортивных пар не живёт вместе около двух месяцев. Очень жаль», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Ана в данный момент проживает в родном для себя Белграде вместе с сыновьями Лукой, Леоном и Тео. Швайнштайгер же много путешествует по рабочим делам (что подтверждает его активность в соцсетях), однако в свободное время живёт в Мюнхене.