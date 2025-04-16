Артюр Фис: всегда говорю, что быть номером один во Франции — не моя цель

14-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис высказался о рейтинге своих соотечественников, которых нет в топ-10, и о своём статусе первой ракетки Франции.

«Знаете, попасть в первую десятку очень сложно, очень сложно. Я думаю, Уго Умбер был очень близок к этому. В прошлом у нас было много хороших игроков, многие из них входили в топ-10 и боролись за высшие титулы. В последние два-три года это стало немного сложнее, но я думаю, что мы возвращаемся. Есть Умбер, который играет невероятно, Мпетчи Перрикар, который играет великолепно… И я пытаюсь найти свой путь вверх по рейтингу, и мне кажется, что всё идёт хорошо. Но знаете, у меня впереди ещё лет 10, так что я никуда не тороплюсь. Всё спокойно.

Быть лидером рейтинга во Франции не даёт мне больше давления или удовольствия. Меня часто спрашивают, но я всегда говорю, быть номером один во Франции — не моя цель. Если буду вторым в стране, а в мире войду в десятку лучших, это прекрасно, меня это не волнует. Моя цель — просто подниматься всё выше и выше в рейтинге. Быть номером один во Франции и 10-м в мире для меня не имеет большого значения», — сказал Фис на пресс-конференции.