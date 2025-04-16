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Ольховский: Андреевы пока не достигли уровня сестёр Уильямс

Ольховский: Андреевы пока не достигли уровня сестёр Уильямс
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Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался об итогах матча первого круга на турнире в Штутгарте (Германия) между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и её сестрой Эрикой Андреевой (97-й номер рейтинга WTA). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

Штутгарт. 1-й круг
16 апреля 2025, среда. 13:40 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		1
2 		0
         
Эрика Андреева
97
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева

«Произошло то, что и должно было произойти. Мирра сейчас находится на подъёме, одерживает крупные победы, чего пока нельзя сказать об Эрике. Но и не было того накала, как в матчах между сёстрами Уильямс, которые дрались за первые места. Андреевы пока не достигли такого уровня, и в классе они друг от друга пока существенно отличаются», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.

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