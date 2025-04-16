Ольховский: Андреевы пока не достигли уровня сестёр Уильямс

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался об итогах матча первого круга на турнире в Штутгарте (Германия) между седьмой ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и её сестрой Эрикой Андреевой (97-й номер рейтинга WTA). Эрика снялась при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры из-за травмы колена.

«Произошло то, что и должно было произойти. Мирра сейчас находится на подъёме, одерживает крупные победы, чего пока нельзя сказать об Эрике. Но и не было того накала, как в матчах между сёстрами Уильямс, которые дрались за первые места. Андреевы пока не достигли такого уровня, и в классе они друг от друга пока существенно отличаются», — сказал Ольховский в интервью ТАСС.

Во втором круге турнира в Штутгарте Мирра Андреева сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой.