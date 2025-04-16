Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Мюнхене, обыграв Альтмайера
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). Во втором круге он обыграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера (68-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 16:45 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
68
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Зверев ни разу не подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Альтмайера два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в полуфинал Зверев поспорит с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).
Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Ян-Леннард Штруфф.
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