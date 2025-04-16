Остапенко — о любви к автомобилям: надеюсь, латвийская полиция не увидит это

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко рассказала о своих увлечениях автомобилями.

«Надеюсь, латвийская полиция не увидит это. Я люблю скорость. Прошла курсы экстремального вождения, где учат дрифтовать и всё такое. Дома езжу на Porsche Cayenne Turbo – она очень мощная. Я очень люблю находиться за рулём», — приводит слова Остапенко пресс-служба WTA.

Вчера, 15 апреля, Елена Остапенко вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче 1/16 финала её соперница с Украины Даяна Ястремская прекратила борьбу при счёте 6:3, 3:0 в пользу Остапенко.