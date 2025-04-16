Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев впервые с февраля сыграет в четвертьфинале турнира категории ATP

Александр Зверев впервые с февраля сыграет в четвертьфинале турнира категории ATP
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с февраля вышел в четвертьфинал турнира категории ATP. Ранее он доходил до этой стадии на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, который проходил с 17 по 23 февраля.

Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 16:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Даниэль Альтмайер
68
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

Сегодня, 16 апреля, во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) Зверев обыграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера (68-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал Зверев поспорит с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия). Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Ян-Леннард Штруфф.

Материалы по теме
«Куда бы я ни шёл — буду разрушать». Рублёв в Барселоне сразится с русским испанцем
«Куда бы я ни шёл — буду разрушать». Рублёв в Барселоне сразится с русским испанцем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android