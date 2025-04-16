Александр Зверев впервые с февраля сыграет в четвертьфинале турнира категории ATP

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые с февраля вышел в четвертьфинал турнира категории ATP. Ранее он доходил до этой стадии на «пятисотнике» в Рио-де-Жанейро, который проходил с 17 по 23 февраля.

Сегодня, 16 апреля, во втором круге грунтового турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия) Зверев обыграл своего соотечественника Даниэля Альтмайера (68-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал Зверев поспорит с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия). Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Ян-Леннард Штруфф.