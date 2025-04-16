Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв Корду

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге он обыграл 24-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Циципас один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Корды пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с французским теннисистом Артюром Фисом.

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.