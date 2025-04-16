Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв Корду
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге он обыграл 24-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
16
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|4
24
Себастьян Корда
С. Корда
Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Циципас один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Корды пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал Циципас поспорит с французским теннисистом Артюром Фисом.
Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.
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