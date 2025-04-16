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Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв Корду

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне, обыграв Корду
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге он обыграл 24-ю ракетку мира американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
Стефанос Циципас
16
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Себастьян Корда
24
США
Себастьян Корда
С. Корда

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. В её рамках Циципас один раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Корды пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Циципас поспорит с французским теннисистом Артюром Фисом.

Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является норвежец Каспер Рууд.

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