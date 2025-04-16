«Он всё усложняет». Александр Зверев — о победе над Альтмайером в Мюнхене

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером во втором круге турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Он всё усложняет. Он уже обыгрывал многих топ-игроков. Он побеждал Янника Синнера, он побеждал меня, так что знает, как всё усложнить. Временами его удары могут казаться неточными, но он знает, как сделать их чрезвычайно сложными для топ-парней, когда мы понимаем, что не очень хорошо чувствуем мяч. Так что я очень доволен победой и с нетерпением жду следующего матча.
В первом круге против Александра Мюллера я очень хорошо чувствовал мяч. Он задавал мне невероятный ритм. Даниэль не даёт ритма вообще. Возможно, сегодня немного хуже играл с задней линии, но лучше подавал, лучше выходил к сетке и лучше находил решения. Так что есть много положительных моментов», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Матч Зверева и Альтмайера завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Александра. В четвертьфинале он встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).
- 16 апреля 2025
-
20:19
-
20:10
-
19:18
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:46
-
17:36
-
16:32
-
16:19
-
15:44
-
15:33
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
14:54
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:04
-
13:52
-
13:35
-
13:31
-
13:13
-
13:05
-
13:02
-
12:41
-
12:09
-
11:52
-
11:21