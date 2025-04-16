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«Он всё усложняет». Александр Зверев — о победе над Альтмайером в Мюнхене

«Он всё усложняет». Александр Зверев — о победе над Альтмайером в Мюнхене
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над своим соотечественником Даниэлем Альтмайером во втором круге турнира ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Мюнхен. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 16:45 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Даниэль Альтмайер
68
Германия
Даниэль Альтмайер
Д. Альтмайер

«Он всё усложняет. Он уже обыгрывал многих топ-игроков. Он побеждал Янника Синнера, он побеждал меня, так что знает, как всё усложнить. Временами его удары могут казаться неточными, но он знает, как сделать их чрезвычайно сложными для топ-парней, когда мы понимаем, что не очень хорошо чувствуем мяч. Так что я очень доволен победой и с нетерпением жду следующего матча.

В первом круге против Александра Мюллера я очень хорошо чувствовал мяч. Он задавал мне невероятный ритм. Даниэль не даёт ритма вообще. Возможно, сегодня немного хуже играл с задней линии, но лучше подавал, лучше выходил к сетке и лучше находил решения. Так что есть много положительных моментов», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Матч Зверева и Альтмайера завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Александра. В четвертьфинале он встретится с победителем матча Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия).

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