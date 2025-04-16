Серена Уильямс посочувствовала Шараповой на фоне допинг-дела Синнера

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс высказалась о допинг-деле итальянца Янника Синнера, вспомнив скандал россиянки Марии Шараповой.

«Я люблю этого парня, люблю эту игру. Он прекрасен в спорте. Мужской теннис нуждается в нём. Но если бы я так поступила, то получила бы лет 20. Давайте будем честны. У меня бы отобрали титулы «Большого шлема».

Как ни странно, я не могу не думать о Марии [Шараповой] всё это время – не могу не сочувствовать ей», — приводит слова Уильямс Time.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Мария Шарапова в 2016 году сама созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что в её допинг-пробе обнаружили мельдоний. Её дисквалифицировали на 24 месяца.