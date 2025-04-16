Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго раунда она обыграла 153-ю ракетку мира Яну Фетт из Хорватии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.