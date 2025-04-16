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Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте

Ига Швёнтек уверенно вышла в третий круг турнира WTA-500 в Штутгарте
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Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек вышла в третий круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго раунда она обыграла 153-ю ракетку мира Яну Фетт из Хорватии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 18:15 МСК
Яна Фетт
153
Хорватия
Яна Фетт
Я. Фетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 16 минут. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы два эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.

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