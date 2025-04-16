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«Пока рано говорить». Циципас — о своём прогрессе после выхода в 1/4 финала в Барселоне

«Пока рано говорить». Циципас — о своём прогрессе после выхода в 1/4 финала в Барселоне
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16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о своём прогрессе на грунте.

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 17:10 МСК
Стефанос Циципас
16
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Себастьян Корда
24
США
Себастьян Корда
С. Корда

— Как вы чувствуете, что ваша игра прогрессирует день ото дня в начале грунтового сезона?
— Пока рано говорить. Не могу дать конкретный ответ на этот вопрос. Но победы определённо помогают. Это помогает, потому что я могу строить психологию на основе этих побед. Сказал бы, что, чем больше могу бороться в таких матчах и побеждать, тем больше это помогает. Это придаёт уверенности. Уверенность — это то, что мне нужно, чтобы стараться прогрессировать и становиться лучше в течение следующих нескольких недель, — сказал Циципас в интервью на корте.

Во втором круге в Барселоне Циципас обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Далее он встретится с Артюром Фисом из Франции.

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