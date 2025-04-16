«Пока рано говорить». Циципас — о своём прогрессе после выхода в 1/4 финала в Барселоне

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о своём прогрессе на грунте.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
— Как вы чувствуете, что ваша игра прогрессирует день ото дня в начале грунтового сезона?
— Пока рано говорить. Не могу дать конкретный ответ на этот вопрос. Но победы определённо помогают. Это помогает, потому что я могу строить психологию на основе этих побед. Сказал бы, что, чем больше могу бороться в таких матчах и побеждать, тем больше это помогает. Это придаёт уверенности. Уверенность — это то, что мне нужно, чтобы стараться прогрессировать и становиться лучше в течение следующих нескольких недель, — сказал Циципас в интервью на корте.
Во втором круге в Барселоне Циципас обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Далее он встретится с Артюром Фисом из Франции.
- 16 апреля 2025
-
21:45
-
21:21
-
20:35
-
20:19
-
20:10
-
19:18
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:46
-
17:36
-
16:32
-
16:19
-
15:44
-
15:33
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
14:54
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:04
-
13:52
-
13:35
-
13:31
-
13:13
-
13:05
-
13:02
-
12:41