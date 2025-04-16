«Пока рано говорить». Циципас — о своём прогрессе после выхода в 1/4 финала в Барселоне

16-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после выхода в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о своём прогрессе на грунте.

— Как вы чувствуете, что ваша игра прогрессирует день ото дня в начале грунтового сезона?

— Пока рано говорить. Не могу дать конкретный ответ на этот вопрос. Но победы определённо помогают. Это помогает, потому что я могу строить психологию на основе этих побед. Сказал бы, что, чем больше могу бороться в таких матчах и побеждать, тем больше это помогает. Это придаёт уверенности. Уверенность — это то, что мне нужно, чтобы стараться прогрессировать и становиться лучше в течение следующих нескольких недель, — сказал Циципас в интервью на корте.

Во втором круге в Барселоне Циципас обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Далее он встретится с Артюром Фисом из Франции.