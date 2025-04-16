Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне
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10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Во втором круге он обыграл серба Хамада Меджедовича (72-й в рейтинге) со счётом 7:5, 7:5.
Барселона. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 19:05 МСК
72
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
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10
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. В её рамках Рууд три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Меджедовича четыре эйса, одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
За выход в полуфинал Рууд поспорит с датчанином Хольгером Руне.
Турнир в Барселоне проходит с 14 по 21 апреля. Каспер Рууд является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса (7:5, 6:3).
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