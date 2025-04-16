Тюкавин собрал идеальную команду из теннисистов. Бублик — вратарь, Рублёв — нападающий

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин собрал идеальную команду из теннисистов в эфире BB Tennis.

Вратарь: Александр Бублик.

Защитники: Даниил Медведев, Новак Джокович, Карлос Алькарас, Марат Сафин.

Полузащитники: Карен Хачанов, Роджер Федерер, Николай Давыденко.

Нападающие: Андрей Рублёв, Рафаэль Надаль, Янник Синнер.

Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В текущем сезоне на счету нападающего восемь голов и три результативные передачи в 22 матчах за бело-голубых. В 19-м туре Российской Премьер-Лиги в игре с «Ростовом» (1:1) Тюкавин повредил крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.