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«Обычно я пою лучше». Мирра Андреева пошутила о своём исполнении песни Happy Birthday

«Обычно я пою лучше». Мирра Андреева пошутила о своём исполнении песни Happy Birthday
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в социальных сетях пошутила о своём пении после матча первого круга в Штутгарте (Германия).

«Обычно я пою лучше, чем сейчас, ребята, поверьте мне», — написала Андреева в социальных сетях.

Сегодня, 16 апреля, день рождения отмечает тренер Андреевой Кончита Мартинес, ей исполнилось 53 года. После матча Мирра исполнила песню Happy Birthday. На старте соревнований в Штутгарте Мирра прошла свою старшую сестру Эрику Андрееву, занимающую 97-ю строчку рейтинга WTA.

Эрика отказалась от борьбы при счёте 6:2, 1:0 в пользу Мирры. В начале первого сета Андреева-старшая вызывала врача из-за проблемы с правом коленом.

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