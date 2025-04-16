Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У него огромный потенциал». Рууд — об игре Меджедовича во втором круге в Барселоне

«У него огромный потенциал». Рууд — об игре Меджедовича во втором круге в Барселоне
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре Хамада Меджедовича после их матча во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 19:05 МСК
Хамад Меджедович
72
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		5
7 		7
         
Каспер Рууд
10
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

— Ты сказал мне несколько дней назад: «Иногда на грунте бывает некрасиво. Иногда приходится работать». Но если ты побеждаешь в таких матчах, значит ли это, что такие матчи помогают тебе выстроить ритм и медленно, но верно почувствовать, что ты добиваешься успеха?
— Да, наверное. Я также говорил, что, когда ты смотришь на свои носки, они грязные. И мои сегодня точно грязные. Пришлось долго тереть их из стороны в сторону. Но большая заслуга в этом Хамада. Не очень хорошо его знаю. Никогда не играл с ним или против него до сегодняшнего дня. У него огромный потенциал. Посмотрел на его результаты в этом году. Он обыграл таких игроков, как Медведев, Руне, Циципас, так что это не просто так. Сегодня это точно было видно. Очень рад, что справился с таким сложным и трудным соперником, — сказал Рууд в интервью на корте.

Матч Рууда и Меджедовича завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу норвежца. Далее он встретится с датчанином Хольгером Руне.

Календарь турнира в Барселоне
Сетка турнира в Барселоне
Материалы по теме
Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android