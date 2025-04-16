«У него огромный потенциал». Рууд — об игре Меджедовича во втором круге в Барселоне

10-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался об игре Хамада Меджедовича после их матча во втором круге турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).

— Ты сказал мне несколько дней назад: «Иногда на грунте бывает некрасиво. Иногда приходится работать». Но если ты побеждаешь в таких матчах, значит ли это, что такие матчи помогают тебе выстроить ритм и медленно, но верно почувствовать, что ты добиваешься успеха?

— Да, наверное. Я также говорил, что, когда ты смотришь на свои носки, они грязные. И мои сегодня точно грязные. Пришлось долго тереть их из стороны в сторону. Но большая заслуга в этом Хамада. Не очень хорошо его знаю. Никогда не играл с ним или против него до сегодняшнего дня. У него огромный потенциал. Посмотрел на его результаты в этом году. Он обыграл таких игроков, как Медведев, Руне, Циципас, так что это не просто так. Сегодня это точно было видно. Очень рад, что справился с таким сложным и трудным соперником, — сказал Рууд в интервью на корте.

Матч Рууда и Меджедовича завершился со счётом 7:5, 7:5 в пользу норвежца. Далее он встретится с датчанином Хольгером Руне.