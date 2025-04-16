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Даниил Медведев представил новую форму для «Ролан Гаррос» — 2025

Даниил Медведев представил новую форму для «Ролан Гаррос» — 2025
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Чемпион US Open — 2021, девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев представил новую форму для «Ролан Гаррос» — 2025.

Фото: lacoste.com

На прошлой неделе Даниил Медведев дошёл до третьего круга на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако), он проиграл австралийцу Алексу де Минору. Ближайшим турниром россиянина станет «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 23 апреля по 4 мая.

«Ролан Гаррос» — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом является вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас. В финале он обыграл представителя Германии Александра Зверева.

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