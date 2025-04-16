Серена Уильямс вошла в топ-100 самых влиятельных людей 2025 года по версии TIME

Американский еженедельный журнал и информационный портал TIME включил в топ-100 самых влиятельных людей текущего года 23-кратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира американку Серену Уильямс.

Серена Уильямс является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). Она занимает второе место по количеству побед на турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде (23), уступая лишь австралийке Маргарет Корт (24). Уильямс объявила о завершении карьеры в 2022 году. Помимо Серены Уильямс, в топ-100 вошли ещё пять спортсменов.