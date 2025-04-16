Ига Швёнтек оценила свою игру во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте

Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек прокомментировала выход в третий круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго раунда она обыграла 153-ю ракетку мира Яну Фетт из Хорватии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

«Рада, что нашла игровой ритм. Я дала себе время прочувствовать корт и всё остальное. Было здорово. Я довольна, что у меня будет ещё одна возможность сыграть здесь», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.

Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.