Ига Швёнтек оценила свою игру во втором круге турнира WTA-500 в Штутгарте
Поделиться
Вторая ракетка мира представительница Польши Ига Швёнтек прокомментировала выход в третий круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте. В матче второго раунда она обыграла 153-ю ракетку мира Яну Фетт из Хорватии. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
Штутгарт. 2-й круг
16 апреля 2025, среда. 18:15 МСК
153
Яна Фетт
Я. Фетт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Рада, что нашла игровой ритм. Я дала себе время прочувствовать корт и всё остальное. Было здорово. Я довольна, что у меня будет ещё одна возможность сыграть здесь», — приводит слова Швёнтек пресс-служба WTA.
Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 14 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не защищает титул.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 апреля 2025
-
22:56
-
22:53
-
22:41
-
22:32
-
22:21
-
21:45
-
21:21
-
20:35
-
20:19
-
20:10
-
19:18
-
18:47
-
18:44
-
18:35
-
18:10
-
17:59
-
17:56
-
17:55
-
17:46
-
17:36
-
16:32
-
16:19
-
15:44
-
15:33
-
15:25
-
15:15
-
15:15
-
14:54
-
14:38
-
14:29
-
14:17
-
14:10
-
14:04
-
13:52
-
13:35