Серена Уильямс — о завершении карьеры: скучаю по теннису всем сердцем, потому что здорова

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс ответила, скучает ли она по теннису и не жалеет ли, что завершила карьеру.

«Так сильно скучаю по нему, всем сердцем. Я скучаю по нему, потому что здорова. Если бы не могла ходить или была очень слабой, не скучала бы по нему так сильно. Думаю, что я здорова, потому что не переигрывала. Ещё одна причина, по которой мне пришлось перейти на новый уровень, — это желание иметь больше детей. И я смотрю на Адиру и думаю: «Стоило ли оно того?» Буквально на днях думала об этом. И подумала: «Да, оно того стоило», — приводит слова Уильямс TIME.

Напомним, в конце августа 2023 года Серена во второй раз стала мамой. У теннисистки и её мужа Алексиса Оганяна родилась вторая дочь, которую назвали Адирой Ривер. Первую дочь Серены зовут Олимпия.