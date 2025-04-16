Борис Беккер поддержал «Баварию» в матче с «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер поддержал «Баварию» в матче с «Интером» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Давай сделаем это, Бавария», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Интера».

Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».