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Борис Беккер поддержал «Баварию» в матче с «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Борис Беккер поддержал «Баварию» в матче с «Интером» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Победитель шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер поддержал «Баварию» в матче с «Интером» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52'     1:1 Мартинес – 58'     2:1 Павар – 61'     2:2 Дайер – 76'    

«Давай сделаем это, Бавария», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Игра проходит на стадионе «Сан-Сиро». Встречу обслуживает бригада арбитров из Словении, которую возглавляет Славко Винчич. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу «Интера».

Первый матч между «Интером» и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в 1/2 финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».

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