«Не делала этого против Дрейка». Серена Уильямс — о выступлении на Супербоуле-2025

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс высказалась о спорах вокруг её участия в шоу рэпера Кендрика Ламара на Супербоуле.

«Я вовсе не делала этого против Дрейка, никогда бы не сделала ничего подобного. Печально, что кто-то так думает. Конечно, понимаю, что кто-то может так подумать, но это совсем не так. Никогда не испытывала к нему никаких негативных чувств. Мы знаем его столько лет», — приводит слова Уильямс Time.

Серена Уильямс встречалась с рэпером Дрейком в первой половине 2010-х. Тогда рэпер регулярно посещал матчи Серены на крупных турнирах, их часто видели вместе в романтической обстановке. Но в конечном счёте пара рассталась. На Супербоуле теннисистка станцевала в стиле крип-уолк под песню Not Like Us – дисс-трек, направленный против Дрейка.