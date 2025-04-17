Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 16 апреля

В среду, 16 апреля, в Мюнхене (Германия) состоялись матчи третьего игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 2-й круг. Результаты 16 апреля:

Лучано Дардери (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4;

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Бен Шелтон (США) — 6:7 (1:7), 3:6;

Александр Зверев (Германия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:2;

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.