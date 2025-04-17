Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 16 апреля

Турнир АТР-500 в Мюнхене: результаты игрового дня 16 апреля
Комментарии

В среду, 16 апреля, в Мюнхене (Германия) состоялись матчи третьего игрового дня грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго круга.

Теннис. Турнир АТР-500 в Мюнхене. 2-й круг. Результаты 16 апреля:

  • Лучано Дардери (Италия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4;
  • Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Бен Шелтон (США) — 6:7 (1:7), 3:6;
  • Александр Зверев (Германия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 6:2;
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Ханфман (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3.

Турнир в Мюнхене проходит с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф.

Календарь турнира в Мюнхене
Сетка турнира в Мюнхене
Материалы по теме
Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Мюнхене, обыграв Альтмайера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android