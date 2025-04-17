Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 16 апреля

В среду, 16 апреля, состоялся третий игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. 2-й круг. Результаты 16 апреля:

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Артюр Фис (Франция) — 3:6, 2:6;

Хольгер Руне (Дания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 4:6, 6:1, 6:2;

Стефанос Циципас (Греция) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:4), 6:4;

Хамад Меджедович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 5:7, 5:7.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.