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Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 16 апреля

Турнир ATP-500 в Барселоне: результаты игрового дня 16 апреля
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В среду, 16 апреля, состоялся третий игровой день на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго круга соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500 в Барселоне. 2-й круг. Результаты 16 апреля:

  • Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Артюр Фис (Франция) — 3:6, 2:6;
  • Хольгер Руне (Дания) — Себастьян Баэс (Аргентина) — 4:6, 6:1, 6:2;
  • Стефанос Циципас (Греция) — Себастьян Корда (США) — 7:6 (7:4), 6:4;
  • Хамад Меджедович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия) — 5:7, 5:7.

Действующий чемпион турнира в Барселоне — норвежец Каспер Рууд. В прошлом году он обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале.

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