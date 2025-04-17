Украинка Леся Цуренко обвинила бывшего главу WTA в психологическом насилии

Украинская теннисистка Леся Цуренко опубликовала пост, в котором обвинила бывшего исполнительного директора WTA Стива Саймона в психолйогичесоком насилии и добавила, что не получила поддержки от WTA.

«Пришло время рассказать правду. С детства я мечтала о карьере профессионального теннисиста. На пути к своей мечте я прошла через бесчисленные испытания и препятствия. Вложив в неё все свои силы, всю свою душу, всю себя. Быть профессиональным спортсменом — это тяжёлая работа, и думаю, что все игроки со мной согласятся. Это работа, где нужно выкладываться на 100% каждый день.

Даже в самых страшных кошмарах я не могла представить, что профессиональный тур, который я считала своим домом, превратится в страшное и чужое место, где генеральный директор организации сознательно совершил акт морального насилия надо мной, что привело к панической атаке и невозможности выполнять свою работу. Говорила об этом открыто и прямо.

Пыталась найти защиту и справедливость внутри WTA. Но в ответ столкнулась с равнодушием и несправедливостью, что привело к затяжному моральному упадку. Боль, страх, приступы паники, унижение, сокрытие информации, преследование моей команды с целью заставить меня замолчать… и это даже не полный список того, что мне пришлось пережить.

WTA-тур отказался защищать женщину, игрока, человека. Вместо этого WTA-тур предпочёл защитить человека, занимающего руководящую должность. Мой последний шанс защитить себя, отстоять свои права, своё достоинство и предотвратить подобные акты насилия в спорте — это добиваться справедливости в суде. И это тот путь, по которому я иду с конца прошлого года. Молю Бога, чтобы никто и никогда не пережил того, что переживаю я, и чтобы все отвечали за свои поступки",- написала Цуренко в социальных сетях.

Напомним, в 2023 году Цуренко заявила, что у неё случился приступ паники после разговора с Саймоном, в котором она пожаловалась на качество мячей в Монтеррее, а также на поддержку участия российских и белорусских игроков в таких турнирах, как Уимблдон и Олимпиада.